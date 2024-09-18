Замдиректора ЧОП задержали после избиения детей молотком в челябинской школе

Замдиректора охранного предприятия задержали после атаки ученика в коррекционной школе № 68 в Челябинске. Об этом сообщили в региональном СУ СК .

Заместителю директора ЧОПа предъявили обвинение по статье об оказании частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также задержан заместитель директора школы № 68, которого обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

«В настоящее время следователем в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения обвиняемым», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, прокуратура организовала доследственные проверки в больнице, в которой состоял на учете подросток, совершивший нападение на одноклассников с молотком.

Ученик школы № 68 напал на своих одноклассников и учителей утром 16 сентября. Для атаки подросток пронес в учебное заведение молоток. Источник 360.ru сообщил, что напавший был агрессивным подростком и держал всю школу в страхе. Также стало известно, что подросток незадолго до ЧП рассуждал о нацизме, своими мыслями он делился в социальной сети. В результате нападения пострадали несколько детей, троих школьников доставили в Москву на лечение спецбортом МЧС.