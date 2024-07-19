Замдиректора Фонда капремонта Подмосковья арестовали на два месяца

Суд арестовал заместителя генерального директора по конкурентным процедурам Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Мстислава Дымнича на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Дымнича обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он вместе с сообщниками хотел получить деньги от организации, занимающейся капитальными ремонтами домов в Московской области, за покровительство при исполнении и оплате договоров.

О задержании чиновника стало известно накануне.

Ранее в Москве арестовали бывшего начальника городского департамента культуры Александра Кибовского по делу о покушении на получение взятки и мошенничестве в особо крупном размере.

Сам арестованный вскоре изъявил желание отправиться в зону спецоперации, подчеркнув, что это никак не зависит от результатов судебного разбирательства.