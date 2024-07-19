Замдиректора Фонда капремонта Подмосковья арестовали на два месяца

Суд арестовал замдиректора Фонда капремонта Подмосковья Дымнича до 17 сентября

Фото: РИА «Новости»

Суд арестовал заместителя генерального директора по конкурентным процедурам Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Мстислава Дымнича на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Дымнича обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он вместе с сообщниками хотел получить деньги от организации, занимающейся капитальными ремонтами домов в Московской области, за покровительство при исполнении и оплате договоров.

О задержании чиновника стало известно накануне.

Ранее в Москве арестовали бывшего начальника городского департамента культуры Александра Кибовского по делу о покушении на получение взятки и мошенничестве в особо крупном размере.

Сам арестованный вскоре изъявил желание отправиться в зону спецоперации, подчеркнув, что это никак не зависит от результатов судебного разбирательства.

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