Арестованный экс-глава департамента культуры Москвы заявил о желании отправиться на СВО

Mk.ru: арестованный Кибовский заявил о желании поехать в зону СВО

Арестованный по обвинению в получении взяток бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил о желании отправиться в зону специальной операции. Об этом он заявил в ходе судебного заседания по вопросу о мере пресечения, его слова привел mk.ru .

«Это решенный вопрос для меня уже. Независимо от того, что будет происходить или не происходить», — подчеркнул бывший глава департамента.

Кибовский отмечал, что его желание никак не зависит от результата судебного разбирательства.

Бывший министр правительства проходит по обвинению в получении взяток. Следствие насчитало как минимум восемь эпизодов. В среду суд отправил Кибовского до 16 сентября под стражу, политик не признал вину.

Следственный комитет отмечал, что Кибовский получил суммарно порядка 100 миллионов рублей. Следствие полагает, что он действовал в составе организованной группы.