Замдиректора Фонда капремонта Подмосковья задержали по подозрению во взяточничестве

ТАСС: замдиректора Фонда капремонта Подмосковья задержали за взяточничество

Фото: РИА «Новости»

Заместителя директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича задержали правоохранители. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По словам собеседника агентства, Дымнича заподозрили во взяточничестве. Источник отметил, что чиновника уже попросили отправить в СИЗО. Ходатайство об этом получил столичный суд.

Официально эту информацию пока не подтверждали.

Накануне суд арестовал бывшего главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Свою вину экс-чиновник не признал.

По данным «Московского комсомольца», Кибовский уже успел заявить о желании отправиться в зону специальной операции, подчеркнув, что это намерение никак не зависит от результата судебного разбирательства.

По данным СК, бывший министр правительства Москвы за взятки содействовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов. Причем действовал не один, а в составе организованной группы.

Общую сумму полученных взяток оценили более чем в 100 миллионов рублей.

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