Замдиректора Фонда капремонта Подмосковья задержали по подозрению во взяточничестве
ТАСС: замдиректора Фонда капремонта Подмосковья задержали за взяточничество
Заместителя директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича задержали правоохранители. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.
По словам собеседника агентства, Дымнича заподозрили во взяточничестве. Источник отметил, что чиновника уже попросили отправить в СИЗО. Ходатайство об этом получил столичный суд.
Официально эту информацию пока не подтверждали.
Накануне суд арестовал бывшего главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Свою вину экс-чиновник не признал.
По данным «Московского комсомольца», Кибовский уже успел заявить о желании отправиться в зону специальной операции, подчеркнув, что это намерение никак не зависит от результата судебного разбирательства.
По данным СК, бывший министр правительства Москвы за взятки содействовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов. Причем действовал не один, а в составе организованной группы.
Общую сумму полученных взяток оценили более чем в 100 миллионов рублей.