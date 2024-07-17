Экс-главу департамента культуры Москвы арестовали по делу о взятках и мошенничестве

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 16 сентября экс-главу столичного департамента культуры Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Ходатайство следствия удовлетворить», — говорится в решении суда.

Бывшего чиновника арестовали на два месяца. Есть опасения, что на свободе он может скрыться, воспользовавшись своими связями.

Кибовского обвинили в получении взяток на общую сумму более 100 миллионов рублей (восемь эпизодов) и в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он помогал коммерческим организациям заключать госконтракты, уточнили на сайте СК России.

Адвокат Кибовского заявил, что в материалах дела нет доказательств его причастности к каким-либо преступлениям. Сам арестованный заявил, что обвинение не понял, но готов помочь следствию во всем разобраться, находясь под домашним арестом.

Ранее в Москве арестовали бывшего полковника МВД Владимира Новгородова по делу об убийствах и незаконном обороте оружия.