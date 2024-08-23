Центральный аппарат ФСИН создал спецкомиссию по ситуации в волгоградской ИК

Центральный аппарат ФСИН создал специальную комиссию, которая направится в Волгоградскую область и будет расследовать захват ИК и нападение на сотрудников. Об этом сообщил RT .

К расследованию подключились Следственный комитет и региональная прокуратура.

Заключенные захватили колонию № 19 23 августа и взяли в заложники несколько человек. Как минимум троих сотрудников ИК они убили.

По данным Telegram-канала Shot, нападавшие назвали себя участниками организации ИГИЛ*. К зданию колонии подтягивается спецназ. В Telegram-канале Mash добавили, что преступники потребовали два миллиона долларов и вертолет. Всего в исправительной колонии находятся 1230 заключенных.