Центральный аппарат ФСИН создал спецкомиссию по ситуации в волгоградской ИК

RT: ФСИН организовала спецкомиссию по расследованию ЧП в волгоградской колонии

Фото: РИА «Новости»

Центральный аппарат ФСИН создал специальную комиссию, которая направится в Волгоградскую область и будет расследовать захват ИК и нападение на сотрудников. Об этом сообщил RT.

К расследованию подключились Следственный комитет и региональная прокуратура.

Заключенные захватили колонию № 19 23 августа и взяли в заложники несколько человек. Как минимум троих сотрудников ИК они убили.

По данным Telegram-канала Shot, нападавшие назвали себя участниками организации ИГИЛ*.  К зданию колонии подтягивается спецназ. В Telegram-канале Mash добавили, что преступники потребовали два миллиона долларов и вертолет. Всего в исправительной колонии находятся 1230 заключенных.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России

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