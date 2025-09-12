Задержание спонсора ВСУ в Климовске сняли на видео

Появились кадры задержания россиянина в Климовске в Московской области, который переводил деньги на нужды ВСУ. Видео предоставил ЦОС ФСБ.

«Установлено, что с января 2024-го по апрель 2025 года россиянин осуществлял денежные переводы на банковские счета, использующиеся для финансовой помощи ВСУ», — заявили в ведомстве.

Мужчина собирался уехать на Украину и участвовать в боевых действиях в рядах украинской армии. Также свои идеи он пытался навязать другим людям.

Против россиянина возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Его арестовали. Следственные мероприятия продолжают.

Ранее в Ижевске задержали подростков-диверсантов 2008 и 2010 года рождения. Они пытались заложить бомбу рядом с оборонным предприятием. На допросе юноши объяснили, что наткнулись на украинских вербовщиков, когда искали заработок в интернете.