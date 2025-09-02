Подростков-диверсантов задержали при попытке подорвать предприятие ОПК в Ижевске

Правоохранители задержали у проходной ижевского оборонного предприятия трех россиян, которые пытались заложить самодельную взрывчатку большой мощности. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По его данным, диверсантами оказались завербованные украинской стороной подростки 2008 и 2010 года рождения. В ходе допроса сотрудники ФСБ выяснили, что молодые люди искали в Сети быстрый заработок и связались с сотрудником украинских спецслужб, предлагавшим деньги за размещение листовок с призывами к прекращению специальной военной операции на Украине.

«В августе 2025 года по предоставленным куратором координатам изъяли из тайника взрывное устройство и осуществили его закладку у проходной оборонного предприятия», — добавили в ведомстве.

Задержанных отправили под стражу, против них возбудили уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт».

Ранее за призывы к терроризму и госизмену задержали жителя Забайкалья. Мужчина являлся сотрудником одной из пожарных частей и по заданию украинских спецслужб собирал данные о российских военных и своих коллегах, поддерживающих спецоперацию.