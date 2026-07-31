Задержание подозреваемого в убийстве россиянки в Сербии сняли на видео

Полиция Сербии задержала в аэропорту имени Николы Теслы подозреваемого в убийстве 28-летней россиянки, чье тело нашли в пригороде Белграда. Кадры оперативной работы показало издание Telegraf .

Гражданин Турции 2001 года рождения, подозреваемый в преступлении, пытался покинуть Сербию. По версии следствия, утром 26 июля он убил россиянку в арендованной квартире в Борче, уложил тело в чемодан и отвез к каналу Визель.

«Подозреваемому предписано содержаться под стражей до 48 часов, после чего он будет передан в компетентную прокуратуру с возбуждением уголовного дела», — сообщила пресс-служба МВД Сербии.

Поиски россиянки длились почти шесть дней. Она не выходила на связь после того, как ушла в клуб. Посольство России предложило близким покойной консульскую помощь.