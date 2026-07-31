Посольство запросило у Сербии информацию о судьбе пропавшей россиянки

Посольство РФ направило запросы в Сербию после исчезновения петербурженки

Посольство России направило запросы в МВД и МИД Сербии после исчезновения 27-летней россиянки Людмилы Турковой. Об этом сообщила пресс-служба российского диппредставительства, рассказал ТАСС .

Полиция Сербии в пятницу сообщила о задержании гражданина Турции 2001 года рождения. Правоохранители заподозрили его в убийстве российской гражданки с отягчающими обстоятельствами.

«Ожидаем обратную информацию со стороны компетентных ведомств. МВД Сербии находится в прямом контакте с близкими Л. К. Турковой. Посольство продолжает оказывать им необходимую консульскую помощь», — сообщили журналистам дипломаты.

Они также вышли на связь с родственниками пропавшей.

До этого мать Турковой сообщила, что девушка приехала в Сербию навестить подруг, поселившихся в Белграде. Позднее ее останки обнаружили в чемодане в ближайшем пригороде.