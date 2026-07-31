Подозреваемым в убийстве россиянки в Белграде стал гражданин Турции

Гражданина Турции задержали в аэропорту Белграда по подозрению в убийстве туристки из России, чье тело нашли в чемодане в районе канала Визель. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД Сербии сообщило издание Telegraf .

По версии криминалистов, с россиянкой подозреваемый расправился в съемной квартире в Борче, пригороде Белграда.

Тело он упаковал в чемодан и спрятал в районе канала Визель. Подозреваемого задержали в аэропорту имени Николы Теслы при попытке вылететь из Сербии.

В ведомстве подчеркнули, что гражданина Турции задержали на 48 часов. Обвинение в убийстве подготовит прокуратура.

Об обнаружении чемодана с трупом молодой россиянки в пригороде Белграда стало известно в пятницу, 31 июля. Ее поиски продолжались почти шесть дней: девушка перестала выходить на связь после похода в ночной клуб.

Знакомая пропавшей в комментарии 360.ru подтвердила, что останки в чемодане принадлежат ее подруге. Она пояснила, что криминалисты уже провели необходимую экспертизу. Начался сбор денег, чтобы доставить тело на родину.

Мать пропавшей девушки заявила, что в последний раз дочь выходила на связь 25 июля. Девушка отправилась в Сербию на две недели, чтобы увидеть подруг.