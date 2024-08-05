Следком рассказал о девяти избивших боксера Двали жителях Феодосии

СК сообщил о задержании 9 человек по делу об избиении боксера Двали

Обвинение в покушении на убийство боксера Дмитрия Двали предъявили девятерым мужчинам. Они живут в Феодосии, трудятся охранниками и разнорабочими, сообщил Следком .

«Девятерым жителям Феодосийского городского округа предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений», — сообщила пресс-служба.

Участников драки отправили в изолятор. Следком сообщил, что все они имеют гражданство России. Трое мужчин работают охранниками в клубе, остальные разнорабочими. Потерпевшими по делу следователи признали 23-летнего спортсмена и его 43-летнего товарища.

Переквалифицировать уголовное дело из хулиганства в покушение на убийство поручил председатель СКР Александр Бастрыкин. Боксер пытался защитить подростка, на которого напала толпа мужчин, и остался без глаза. Прокуратура сообщила о восьми участниках драки.