Нападением на боксера Двали в Крыму заинтересовались следователи

СК завел дело после драки в Феодосии, где боксер Двали получил травму глаза

Фото: РИА «Новости»

Уголовное дело о хулиганстве завели следователи после драки в Феодосии, в которой чемпион России по боксу Дмитрий Двали и его знакомый получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба крымского главка СК.

В ведомстве уточнили, что о конфликте с участием спортсмена узнали из социальных сетей и Telegram-каналов.

«Выявлена информация о конфликте группы лиц на территории Феодосии, в результате которого молодому человеку, чемпиону России по боксу, и его товарищу причинены телесные повреждения различной степени тяжести», — заявили в пресс-службе.

Руководитель республиканского главка потребовал от следователей возбудить уголовное дело о хулиганстве и приступить к расследованиям, а также допросить двух задержанных местных жителей, принимавших участие в драке.

О драке с участием Дмитрия Двали сообщил телеграм-канал Shot. По данным авторов, приехавший в Феодосию спортсмен стал свидетелем избиения толпой подростка. Боксер встал на защиту юноши и злоумышленники переключили внимание на него. В ходе драки спортсмену выбили глаз, а его помощнику сломали руку.

По данным прокуратуры Крыма, в нападении на чемпиона России приняли участие не менее восьми человек. В ведомстве заявили, что правоохранители задержали двух участников конфликта. Оба они оказались жителями Феодосии.

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