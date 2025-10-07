Задержание москвича, призывавшего ВСУ бомбить столицу, сняли на видео

Появилось видео с задержанием мужчины в Подольске, который сидел в проукраинских пабликах и призывал к бомбовым ударам по Москве. Кадры с места событий предоставил ЦОС ФСБ.

По данным следователей, мужчина сидел в проукраинских группах в Telegram и призывал ВСУ к нанесению ударов по гражданской и военной инфраструктуре Москвы. Мотивом для этого было устрашение местного населения.

«В результате проведения следственных действий по месту жительства фигуранта изъяты используемые им средства мобильной связи и носители информации. Обвиняемый в совершении преступления свою вину признал», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. Мужчину арестовали. Разбирательство продолжается.

