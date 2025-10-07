Мужчину в Подольске задержали за призывы к бомбовым ударам по Москве

В Подольске задержали мужчину за призывы к учащению бомбовых ударов по Москве и столичным предприятиям ОПК. Об этом сообщил ЦОС ФСБ России.

«Житель города Подольска Московской области в публичных проукраинских каналах мессенджера Telegram осуществлял призывы к нанесению бомбовых ударов Вооруженными силами Украины по гражданской инфраструктуре города Москвы», — заявили в ведомстве.

В своих комментариях мужчина писал, что новые удары необходимы для устрашения местного населения и воздействия на ход СВО. Кроме того, задержанный призывал к уничтожению оборонно-промышленного комплекса в столичном регионе.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о публичных призывах к терроризму и его пропаганде. В доме у жителя Подольска провели обыски, изъяли мобильник и другие носители информации. Обвиняемый вину признал, его арестовали.

Ранее жителя Ялты приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о госизмене. По данным следователей, он был посредником между сотрудником СБУ и бывшим высокопоставленным военным.