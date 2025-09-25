Айтишника из Мордовии обвинили в госизмене за слив данных украинским кураторам

В Мордовии поймали российского айтишника, передававшего украинским разведчикам информацию об объектах критически важной инфраструктуры в регионе. Об этом сообщил ЦОС ФСБ России.

Следователи установили, что мужчина сам связался с сотрудником ГУР МО Украины. По заданию куратора передавал данные о расположении критически важных объектов. За информацию ему обещали заплатить.

«Также он передал противнику сведения в отношении сотрудника МВД по Республике Мордовия с целью дальнейшей организации в отношении него заказного убийства», — заявили в ведомстве.

Против россиянина возбудили уголовное дело о государственной измене.

Ранее жительницу Симферополя приговорили к 15 годам лишения свободы по статье о госизмене. Женщина пыталась поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные перевозки.