Задержание калужских полицейских по делу о мигрантах-нелегалах сняли на видео

Задержание полицейских, подозреваемых в организации нелегальной миграции в Калужской области, сняли на видео. Кадры показало региональное УФСБ.
На ролике видно, как силовики повалили двоих предполагаемых преступников на землю, а затем увели в свое авто. Также на кадрах — задержание остальных фигурантов дела.
По данным калужского СК, двое полицейских и трое местных жителей за деньги организовали нелегальное пребывание мигрантов в России. Все пятеро стали фигурантами уголовного дела о легализации переселенцев и взяточничестве.