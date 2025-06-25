Задержание калужских полицейских по делу о мигрантах-нелегалах сняли на видео

Задержание полицейских, подозреваемых в организации нелегальной миграции в Калужской области, сняли на видео. Кадры показало региональное УФСБ.

На ролике видно, как силовики повалили двоих предполагаемых преступников на землю, а затем увели в свое авто. Также на кадрах — задержание остальных фигурантов дела.

По данным калужского СК, двое полицейских и трое местных жителей за деньги организовали нелегальное пребывание мигрантов в России. Все пятеро стали фигурантами уголовного дела о легализации переселенцев и взяточничестве.

Силовики установили 50 тысяч незаконно легализованных иностранцев, сообщил Telegram-канал Mash. В ближайшее время мигрантов депортируют.