СК подтвердил задержание калужских полицейских за легализацию сотен мигрантов

СК: по делу об организации незаконной миграции под Калугой задержали 5 человек

Следственный комитет Калужской области подтвердил задержание двух полицейских за легализацию мигрантов. Всего фигурантами этого дела стали пять человек, сообщила пресс-служба ведомства.

Против участников преступной группы завели уголовное дело об организации незаконной миграции и даче взятки. По данным СК, в 2025 году замначальника ОМВД России по Жуковскому району и начальник отдела уголовного розыска, а также три местных жителя за деньги организовали незаконное пребывание иностранцев в России.

«Указанные члены преступной группы обеспечили мигрантам беспрепятственный прием документов для получения гражданства РФ и вида на жительства в Калужском филиале Паспортно-визового сервиса МВД России», — рассказали в Следкоме.

За оказание помощи в оформлении документов, сдаче экзамена по русскому языку, истории и основ законодательства замначальника отдела передал должностному лицу взятку в 100 тысяч рублей.

«Пять членов преступной группы задержаны. Два сотрудника полиции и один из сообщников заключены под стражу», — добавили в СК.

Ранее стало известно, что на Камчатке женщина незаконно прописала у себя более 100 иностранцев. Против нее завели уголовное дело, сообщили «Известия».