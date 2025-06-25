Калужских полицейских обвинили в легализации 50 тыс. мигрантов

Mash: двух полицейских под Калугой обвинили в легализации 50 тыс. мигрантов

Замначальника полиции Жуковского района Калужской области обвинили в незаконной легализации 50 000 мигрантов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, фигурантами уголовного дела стали замначальника полиции района и его коллега — начальник УгРо.

В течение двух лет полицейские за деньги оформляли иностранцам фиктивные документы, включая сертификаты о знании русского языка и законов страны, трудовые патенты, а также временную и постоянную регистрацию, уточнил источник Mash.

Полученные документы позволяли мигрантам легализоваться на территории России и свободно перемещаться по стране.

Оба подозреваемых задержали. Им предъявили обвинения. Также силовики установили данные 50 тысяч незаконно легализованных мигрантов — в ближайшее время их отправят на родину.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что полицейские во время рейда обнаружили 35 нелегальных мигрантов на одном из заводов в регионе. Суд оштрафовал их и выдворил из страны.