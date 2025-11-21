Задержание готовившего теракт на железной дороге в Краснодаре сняли на видео

В Краснодаре пресекли попытку совершения теракта на железной дороге. Управление ФСБ по Краснодарскому краю показало кадры задержания подозреваемого.

На видео можно заметить, что мужчина спокойно шел по тротуару, когда его взяли оперативники ведомства.

На допросе задержанный признался, что его завербовал куратор с Украины в соцсети и поручил совершить взрыв для срыва поставок военной техники в зону спецоперации.

Подозреваемый отметил, что получил лаконичные и простые поручения от собеседника. Следователи завели уголовное дело, расследование преступления продолжается.

Ранее в Московской области также пресекли теракт. Обвиняемый в Люберцах забрал взрывчатку из тайника по поручению куратора и планировал переместить ее в другой схрон, но его задержали. Сейчас полиция ищет соучастников готовившегося преступления.