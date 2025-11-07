Подготовку к теракту с подрывом самодельной бомбы пресекли в Подмосковье

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области вместе с коллегами из ФСБ задержали 27-летнего жителя Волоколамска. Его подозревают в подготовке к теракту. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Злоумышленник связался с неизвестным через мессенджер и предложил помощь украинским спецслужбам.

«По указанию куратора он приехал в гаражный кооператив в городе Люберцы Московской области, где забрал из тайника пакет со взрывным устройством. Его молодой человек должен был доставить в Измайловский парк в Москве и так же, через тайник, передать», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время осуществления замысла его остановили полицейские. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас полиция ищет соучастников задержанного.

Ранее ФСБ задержала террориста, подорвавшего авто военного Минобороны в Подмосковье. Выяснилось, что злоумышленник сам установил контакт с украинскими кураторами через мессенджер Telegram, а потом изготовил два самодельных взрывных устройства.