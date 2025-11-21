В Краснодаре предотвратили теракт на железнодорожных путях

Оперативники ФСБ предотвратили в Краснодаре теракт на железнодорожных путях. Об этом сообщили в управлении ведомства по региону.

Силовики установили, что жителя Краснодарского края с гражданством Украины завербовали через запрещенную в России социальную сеть.

Куратор поручил ему совершить взрыв на железной дороге для срыва поставок оружия и военной техники в зону СВО. Исполнитель планировал применить самодельное взрывное устройство.

Задержанный на допросе рассказал, что от куратора получал «максимально простые» инструкции.

«Написал куратор, объяснили задание, лаконичные, максимально простые инструкции», — признался он.

Против подозреваемого завели уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее по подозрению в подготовке теракта задержали жителя Волоколамска. По заданию кураторов с Украины он забрал взрывчатку из тайника, чтобы передать пособнику.