Задержание фаната националистов, планировавшего теракт в Севастополе, сняли на видео

Появилось видео задержания преступника, который собирался устроить теракт в Севастополе. Кадры предоставила пресс-служба регионального УФСБ.

Задержанный 1968 года рождения оказался сторонником украинской националистической идеологии. Он собирал сведения о военных и оборонных объектах России, а также о последствиях ракетных обстрелов ВСУ. Информацию размещал на разных проукраинских сайтах.

«С целью устрашения населения мужчина планировал совершение подрыва самодельного взрывного устройства в Севастополе у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота», — заявили в ведомстве.

Мужчина сам изготовил СВУ, купив необходимые материалы и собрал радиоуправляемое устройство осколочно-фугасного действия на основе взрывчатого вещества. Во время обыска в его доме нашли взрывчатку.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям о незаконном хранении взрывных устройств и подготовке к теракту. Злоумышленника заключили под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в ДНР поймали пособника украинской армии. Задержанный собирал информацию о дислокации российских военных и передавал ее ГУР Украины.