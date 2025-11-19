Пособника ВСУ поймали в ДНР

Оперативники ФСБ в ДНР задержали местного жителя, причастного к государственной измене и подготовке террористического акта. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

Силовики установили, что задержанный собирал сведения о местах дислокации российских военных и передавал их в ГУР Украины.

По заданию украинских кураторов подозреваемый изымал из схронов компоненты взрывчатых веществ. Из них он собирал самодельные взрывные устройства для совершения терактов на территории республики.

Также фигурант планировал теракт против высокопоставленного сотрудника регионального органа государственной власти.

Следственное подразделение завело уголовные дела по статьям «Государственная измена», «Террористический акт» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Ранее ФСБ задержала двух жительниц Херсонской области за передачу данных о ВС России.