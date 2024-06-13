Задержание банды похитителей денег из соцвыплат попало на видео

ФСБ: в России вскрыли хищение соцвыплат по поддельным документам из Евросоюза

Правоохранители раскрыли на Южном и Северном Кавказе масштабную схему похищения социальных выплат, в том числе на детей, с использованием поддельных документов стран Евросоюза. Подробности сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Злоумышленники получали выплаты, используя липовые свидетельства о рождении и смерти, якобы оформленные властями Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также «посольствами России» в этих странах.

«Для хищения бюджетных денежных средств члены организованной группы предоставляли подложные договоры ипотечного займа», — передали в пресс-службе.

Ущерб государству от деятельности преступной группировки превысил один миллиард рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». В домах подозреваемых прошли обыски. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала кадры обысков у чиновников в Карачаево-Черкесии, подозреваемых в хищении целевых субсидий на 60 миллионов рублей. На видео попали шикарные особняки, драгоценности, деньги и золотой пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».