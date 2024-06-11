ФСБ задержала чиновников в Карачаево-Черкесии по делу о хищениях

Группу высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкесии задержали по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ.

«Установлено, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы „Развитие сельского хозяйства КЧР“», — передали в службе безопасности.

Общий ущерб — около 60 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». У подозреваемых изъяли вещественные доказательства, указывающие на совершенное ими преступление.

Ранее чиновника Приамурья заподозрили в крупной взятке. Предположительно, госслужащий получил от руководителя одной организации деньги и машину, а в обмен обещал помочь компании в вопросе заключения муниципальных контрактов. Общая сумма ущерба от преступления составила 5,5 миллиона рублей. Подозреваемого заключили под стражу.

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