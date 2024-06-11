Золотой пистолет, часы и драгоценности. Появились кадры обысков у чиновников в КЧР

ФСБ показала золотой пистолет и элитные коттеджи задержанных в КЧР чиновников

Федеральная служба безопасности опубликовала кадры обысков у чиновников в Карачаево-Черкесии, подозреваемых в хищении. На видео попала шикарные объекты недвижимости, деньги, драгоценности, часы и золотой пистолет.

В одном из коттеджей правоохранители обнаружили три миллиона рублей, несколько телефонов и украшения.

Сотрудники ФСБ задержали группу высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов по подозрению в хищении целевых субсидий на 60 миллионов рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее по делу о мошенничестве арестовали бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Долматова. По версии следствия, он привлек своих знакомых к созданию программы по учету негативного воздействия на окружающую среду. Компания выиграла тендер на сумму 307 миллионов рублей. Мужчину отправили в следственный изолятор до 4 июля.

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