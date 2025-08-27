Задержание агента Киева, готовившего атаку на аэродром в Энгельсе, сняли на видео

Появились кадры задержания агента Украины, который готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе. Их предоставил ЦОС ФСБ России.

Задержанным оказался 35-летний житель Волгограда. До этого он жил во Львовской области Украины — с 2019 по 2022 год. На допросе заявил, что его завербовали. Кураторы приказали ходить с большой сумкой от известной марки доставки, чтобы притворяться курьером. Потом хотели поручить перенести в ней посылку.

Мужчина намеревался оборудовать модуль навигации для беспилотников ВСУ вблизи военного аэродрома в Энгельсе. Теракт был готов совершить в обмен на получение украинского гражданства. Однако осуществить задуманное не удалось, диверсанта задержали.

Ранее в Севастополе поймали мужчину, который публично оправдал подрыв Крымского моста. Теперь ему грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.