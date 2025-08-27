ФСБ задержала россиянина, готовившего атаку на военный аэродром в Энгельсе

Оперативники ФСБ задержали агента Украины, планировавшего оборудовать модуль навигации для беспилотников ВСУ вблизи военного аэродрома в Энгельсе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Задержанным оказался 35-летний житель Волгограда, который проживал в Львовской области Украины с 2019 по 2022 год.

После завершения действия разрешения на временное проживание мужчина перестал отмечаться в органах по вопросам миграции Украины, после чего его завербовала СБУ для совершения теракта в обмен на получение украинского гражданства.

После подготовки в Киеве мужчина прибыл в Волгоград под легендой возвращения домой. Затем он отправился в Саратовскую область, где планировал выполнить задание.

Однако сделать ему это не удалось, диверсанта задержали по месту жительства.

Ранее в Москве задержали призывавшего к убийствам российских военных. Ему грозит до семи лет лишения свободы.