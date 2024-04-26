Задержан еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» | 360°

Криминал 26 апреля 2024, 14:18 Задержан еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» РБК: силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» РИА «Новости»

Читать 360 в

Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Им оказался гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов. Об этом рассказал РБК источник, близкий к МВД. Информацию подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции.

По данным источника, задержанный родился в городе Пархор в 2003 году. Он проходит фигурантом дела по статье о совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку.

Реклама

Как сообщал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, опираясь на предварительные результаты следствия, в организации преступления участвовали граждане целого ряда государств. По его словам, спонсировали теракт в «Крокус Сити Холле» многочисленные финансовые организации, в частности, используя криптовалюту.

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что привлечение всех виновных в преступлении к ответственности — вопрос времени. Президент России Владимир Путин также заявлял, что никому из причастных к теракту в «Крокусе» не удастся уйти от возмездия.