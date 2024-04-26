26 апреля 2024, 13:23
Лишь вопрос времени. Шойгу — о наказании всех причастных к теракту в «Крокусе»
Шойгу: следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину
Следы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» ведут на Украину, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что привлечение к ответственности всех виновных в преступлении — лишь вопрос времени, сообщили «Известия».
О теракте в Красногорске Шойгу высказался, выступая на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества
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«Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени», — подчеркнул он.
Несколькими днями ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил о том, что спонсирование теракта в «Крокус Сити Холле» шло через многочисленные финансовые организации, в том числе с использованием криптовалюты.
Также глава ведомства обратил внимание, что предварительные результаты следственных мероприятий позволяют сделать вывод, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран.
Сергей Шойгу
Украина
Теракт в «Крокусе»
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