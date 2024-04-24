Важное 24 апреля 2024, 09:54 Путин предупредил о возмездии для всех причастных к теракту в «Крокусе» Путин: никто из причастных к теракту в «Крокусе» не уйдет от возмездия РИА «Новости»

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Международный терроризм остается одной из самых серьезных угроз ХХI века, причем методы преступников становятся все более варварскими. Это еще раз показал теракт в «Крокус Сити Холле», заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что никто из причастных к трагедии 22 марта не уйдет от возмездия.

Спецслужбы и правоохранительные органы продолжают выяснять все детали теракта в Красногорске, указал Путин. Специалисты выявляют участников преступления, включая заказчиков, спонсоров, организаторов.

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«Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», — добавил президент.