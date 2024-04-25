Раскрыты детали финансирования теракта в «Крокусе» | 360°

Важное 25 апреля 2024, 10:29 Раскрыты детали финансирования теракта в «Крокусе» Спонсирование теракта в «Крокусе» шло через многочисленные финорганизации РИА «Новости»

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Граждане целого ряда стран участвовали в организации теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханин, выступая на Международном совете комплаенс.Также он представил данные о финансировании преступления, сообщило РИА «Новости».

По его данным, финансирование теракта шло через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе и криптовалюты.

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«Следственные мероприятия еще не завершены, но предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран», — подчеркнул Чиханин.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Напавшие на концертный зал стреляли по людям из автоматического оружия и устроили поджог, спровоцировав крупный пожар.

В начале апреля следствие получило данные из мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта. Результаты экспертизы гаджетов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить данные об обстоятельствах подготовки к преступлению, указали в СК.

По информации ведомства, утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала СВО, один из соучастников по указанию куратора нашел в Сети и отправил ему скриншоты изображений входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездов к нему. Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях.

Помимо этого, в телефоне террориста нашли фото людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом.