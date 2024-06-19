Задержан еще один фигурант дела о массовом отравлении

СК: в Москве задержан гражданин Таджикистана по делу о массовом отравлении

Четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении людей задержали в Москве. Речь идет о поваре компании-производителя фасоли, сообщили в пресс-службе СК России.

«В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержан повар компании-производителя фасоли ООО „Савон-К“, гражданин Республики Таджикистан Карим Норматов», — указали в ведомстве.

Мужчине предъявили обвинение по статье 238 Уголовного кодекса (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)». С задержанным уже провели следственные действия.

По данным СК, повар по указанию руководителя компании Владимира Шина готовил фасоль, фасовал ее в вакуумную упаковку с целью дальнейшего хранения и перевозки на склад «Локалкитчен» с минимальными финансовыми затратами.

Трем другим фигурантам дела уже предъявили обвинение. По данным Telegram-канала Baza, в некоторых регионах страны россияне отравились после употребления консервированной фасоли. В рамках расследования Роспотребнадзор изъял из оборота более 170 тонн продукции, которая спровоцировала ботулизм.