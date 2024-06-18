Подозреваемым по делу об отравлении людей продуктами с ботулотоксинами предъявили обвинение

Фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, гендиректору компании «Локалкитчен» Антону Лозину, руководителю отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину инкриминируют производство и сбыт продукции, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ходе расследования сотрудники Роспотребнадзора изъяли из оборота более 170 тонн продукции, вызвавшей ботулизм в российских регионах.

Ранее стало известно о задержании трех человек по этому уголовному делу. По данным Telegram-канала Baza, массовое отравление жителей нескольких регионов страны произошло после употребления консервированной фасоли.