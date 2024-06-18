Производителей продукции, которой отравились россияне, удалось найти

Специалисты установили производителей и поставщиков опасной пищевой продукции, которой отравились люди в Московской области и других регионах России. Продукцию изъяли из оборота, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Источник заражения послужила продукция „Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке“», — отметили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, основные изготовители продукции — ООО «Локалкитчен» и ООО «САВОН-К» — не подавали уведомления о начале своей деятельности и выпускали опасную продукцию.

Предприятия располагались в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов. Свою деятельность они вели в антисанитарных условиях.

В ходе проверки из оборота изъяли более 172 тонн продукции, вызвавшей ботулизм в российских регионах.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологические расследования после вспышки случаев заболевания в Москве, Московской области, Нижегородской области и Республике Татарстан.

С 11 июня в столичные больницы обратились более 100 человек с признаками отравления. Пострадавшие заказывали продукты через службы доставки.