Выжившая пленница «смолинского маньяка» проигнорировала журналистов в суде

Во втором заседании суда по делу «смолинского маньяка» в Челябинске приняла участие женщина, которая 14 лет провела у него в плену. Она отказалась общаться с прессой. 360.ru показал пострадавшую.

В Советском районном суде собрались журналисты. Женщину привели для участия во втором заседании. Она надела большой капюшон, прикрывающий лицо, и молча прошла в зал. Так же, без комментариев, потерпевшая ушла из него в сопровождении пристава.

Владимира Ческидова обвинили в убийстве, похищениях, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера. О его преступлениях стало известно в 2023 году, когда единственная выжившая пленница сумела сбежать из дома в Смолине. Следователи нашли останки ее предшественницы, но не смогли установить ее личность.

Мать Ческидова утверждала, что сбежавшая женщина жила с ним добровольно, сообщил RT. Судебно-психиатрическая комиссия нашла у «смолинского маньяка» психическое расстройство и признала невменяемым, поэтому прокуратура ходатайствовала об отправке на принудительное лечение.