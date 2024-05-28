Сегодня 23:11 Признан невменяемым. История «Смолинского маньяка» МК: мать «смолинского маньяка» Ческидова знала о невольном положении пленницы 0 0 0 Фото: @freepik / Freepik Криминал

Челябинская область

МВД РФ

Преступления

«Смолинского маньяка» Ческидова признали невменяемым. Его ждет принудительное пребывание в специализированном стационаре. Жертва убийцы, похитителя и насильника тоже вынуждена лечиться — преступник навсегда искалечил ее психику.

Маньяка признали невменяемым Следствие по делу Владимира Ческидова, так же известного как «смолинский маньяк», завершили. Ему предъявили обвинения в убийстве, похищении и изнасилованиях. Но судебно-психиатрическая комиссия признала мужчину невменяемым, сообщил Ura.ru. По словам специалистов, Ческидов долгое время страдает психическим заболеванием и потому не осознавал и не сознает характера своих действий. Его отправили в специальный стационар на принудительное лечение. Ранее следователи отмечали, что мужчина довольно неглуп, хороший шахматист. Ческидов стал известен летом 2023 года. Его пленница Екатерина смогла убежать от него и рассказала, что похититель держал ее в заточении в своем доме 14 лет. Родителей у девушки нет, сестра ею не интересовалась, так что все эти годы пропавшую никто не искал.

Фото: @freepik / Freepik

Жизнь взаперти Екатерина познакомилась со своим тюремщиком в 2009 году на автовокзале Челябинска. Сирота из детдома, она перебивалась случайными мелкими заработками. И предложение отправиться в поселок Смолино вместе с 37-летнем мужчиной показалось девушке вполне нормальной затеей. Уже на месте новый знакомец заявил, что теперь Екатерина его пленница. И подкрепил свои слова, приставив нож к горлу. Так началась ее жизнь в доме на улице Фестивальной. Девушку поселили в грязную комнату с решетками на окнах и замком на двери. Ночами мужчина привязывал свою жертву к батарее и затыкал кляпом рот. Днем Екатерине разрешали ходить по дому: она убирала, готовила еду, помогала по хозяйству. При этом Ческидов регулярно насиловал девушку, спаивал ее и избивал. Вот только одной жертвы ему было мало. Как оказалось, ранее он также заманил в дом другую девушку — Оксану, сообщил сайт kp.ru. Кем она была и где жила раньше — неизвестно. Мужчина выделил ей место в сарае. Однажды Оксана попыталась было позвать на помощь, но пьяный Ческидов рассвирепел и ударил свою пленницу ножом, а потом добил гвоздодером. Позже заставил Екатерину помогать расчленять тело и закапывать его в подполе, писал сайт 74.ru.

Фото: Портрет неизвестной, созданный по описанию в СУ СК РФ по Челябинской области / Пресс-служба Следственного комитета

Мать «жениха» Все это время Ческидов жил с матерью. Она прекрасно знала, что в доме находится девушка (а некоторое время и две сразу), но предпочитала не замечать положение пленниц. При этом она рассказывала товаркам, что сын привез в дом новую невестку — чистоплотную, работящую. Женщина даже покупала для нее подарки, писал «Московский комсомолец». Почему новую? Мать заявляла, что Ческидов после окончания десятилетки женился, попытался было пожить в Москве. Однако через какое-то время он переехал в Екатеринбург, а затем «голый-босый», по словам матери, вернулся в родной дом — все, что нажил непосильным трудом, оставил первой жене. Набожная мать, постоянная прихожанка местного храма, часто рассказывала о прекрасной невестке и даже собиралась «отписать ей все» в завещании — лишь бы не бросила старуху и ухаживала за ней. На сына женщина не надеялась: утверждала, что тот «с одним легким долго жить не будет».

Интересно Владимир Ческидов окончил школу в 1989 году. Поначалу он торговал с лотка у челябинского вокзала, но вместе с другом решился на разбой. Отсидел четыре года в колонии и после освобождения снова вернулся в торговлю. Женился, уехал в Екатеринбург, работал на рынке. Спустя шесть лет супруги развелись, и мужчина уехал в Москву. Там на Ленинградском вокзале его сильно избили и ограбили. С 2005 года постоянно жил с матерью. Владимир Ческидов окончил школу в 1989 году. Поначалу он торговал с лотка у челябинского вокзала, но вместе с другом решился на разбой. Отсидел четыре года в колонии и после освобождения снова вернулся в торговлю. Женился, уехал в Екатеринбург, работал на рынке. Спустя шесть лет супруги развелись, и мужчина уехал в Москву. Там на Ленинградском вокзале его сильно избили и ограбили. С 2005 года постоянно жил с матерью.

Побег на волю Свидетели-односельчане говорили, что пару раз видели Екатерину — она ходила в магазин, работала в огороде. Почему не бежала? Возможно, запуганная сирота была сильно травмирована смертью Оксаны, может быть, сказывался «стокгольмский синдром», а, возможно, просто считала, что бежать ей некуда: толком нет ни родни, ни дома. Однако жажда свободы все-таки победила. В воскресенье, 30 июля 2023 года у Ческидова началось обострение: он стал неуправляем и выл в огороде. Мать, бывший фельдшер скорой, вызвала сыну неотложку. Его увезли, а незапертая дверь оказалась без присмотра. И девушка убежала. Екатерина смогла добраться Челябинска. Попыталась было пойти на квартиру к дяде, но оказалось, что он там уже не живет. Благо, добрые соседи помогли связаться с сестрой. Та забрала девушку и вызвала полицию. Сейчас жертва похитителя лечится у психиатра.

Фото: @wirestock / Freepik

«Он не маньяк!» Когда за Черкизова взялись правоохранительные органы, его 72-летняя мать заявила, что Екатерина жила в их доме по своей воле, причем «как королева»: ничего не делала, не работала, а просто «пристроилась» к ее сыну. Вообще женщина представляется жертвой обстоятельств, говорит о трудной и бедной жизни. Правда, она деликатно умалчивала и о квартире, которую сдавала в Челябинске, и о найденных в подполе останках убитой ее сыном Оксаны. Тем самым сыном, который по версии матери всем девушкам нужен — «непьющий, некурящий, позитивный, трудяга». Неудивительно, что женщине назначили месяц в стационаре для принудительной судебно-психиатрической экспертизы. Да только в больнице оказалась большая очередь, так что мать Черкизова спокойно ввернулась по месту прописки в свою челябинскую квартиру и частенько приезжает в поселковый домик. Женщину сильно обижает, что ее называют «мать маньяка». По ее словам, так нельзя говорить о человеке, который совершил лишь одно убийство. Вот «убийца» — еще куда ни шло.