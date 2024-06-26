Пленница «смолинского маньяка» впервые появилась на публике

В Челябинске прошло второе заседание суда по делу «смолинского маньяка» Владимира Ческидова. Потерпевшая впервые появилась на публике, чтобы принять участие в процессе. 360.ru показал кадры из Советского районного суда.

Заседание прошло в закрытом режиме. Женщину, которую 14 лет удерживали в доме в поселке Смолино, в сопровождении пристава завели в зал суда.

Первое заседание прошло 10 июня. Ческидова обвинили в похищениях, изнасилованиях, убийстве и насильственных действиях сексуального характера. По версии следствия, осенью 2009 года мужчина познакомился в районе автовокзала «Синегорье» с 19-летней девушкой, заманил ее к себе в дом и удерживал в течение 14 лет. Ей удалось сбежать в 2023 году. Кроме того, «смолинскому маньяку» вменили убийство второй пленницы — неустановленной женщины, чьи останки нашли на месте преступления.

Комиссия судебно-психиатрических экспертов диагностировала у мужчины хроническое психическое расстройство, и прокуратура просила отправить его на принудительное лечение. Мать Ческидова, которая знала о пленницах, сначала задержали, но потом освободили из-под стражи.