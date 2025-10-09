Выводили с заломанными руками: отца, выбросившего из окна дочь, сняли на видео в Уфе

Отца, выбросившего из окна 3-летнюю дочь, сняли на видео в Уфе

Уфимца, выбросившего трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа, сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Девочку после ЧП отправили в реанимацию. Как отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в беседе с 360.ru, во время происшествия отец и ребенок были дома вдвоем — мама и старшая дочь уехали на лечение в Санкт-Петербург.

Сотрудники Следкома отправились на место, начали следственные действия. В ближайшее время против уфимца возбудят уголовное дело.

Соседи семьи рассказали, что мужчина часто выпивал. Семья, по их мнению, неблагополучная. Перед тем как скинуть ребенка, отец выбросил много вещей с балкона. Что стало причиной такого поступка — неизвестно.

Также появилось видео из квартиры, откуда мужчина выкинул девочку. На кадрах видно, что в помещении жуткий беспорядок.