Отца выброшенной из окна девочки в Уфе часто видели в неадекватном состоянии

Трехлетняя девочка, которую отец выбросил из окна в Уфе, находится в реанимации. Врачи делают все возможное, чтобы ее спасти. Об этом заявил в беседе с 360.ru мэр города Ратмир Мавлиев.

«В отношении этого мужчины, сразу его задержали. Следственный комитет проводит необходимые мероприятия. <…> Уголовное дело в ближайшее время уже будет», — сказал он.

Мэр отметил, что на момент происшествия старшая дочь и мать уехали на лечение в Санкт-Петербург.

Также 360.ru связался с местными жителями. По словам очевидцев, перед тем как выбросить дочь, мужчина кидал вещи с балкона. Соседи назвали семью неблагополучной, а главу семейства часто видели в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее появилось видео из квартиры на четвертом этаже, откуда мужчина выбросил дочь. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и следственно-оперативная группа. На кадрах видно, что в помещении жуткий беспорядок. Под окнами валяется много мусора.