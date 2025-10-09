Появилось видео из квартиры в Уфе, откуда отец выбросил 3-летнюю дочь
Прокуратура: мать девочки, которую отец выкинул в окно в Уфе, уехала в санаторий
Пострадавшей от рук собственного отца девочке в Уфе три года. Сейчас за ее жизнь борются врачи, а мужчину доставили в отдел полиции. Видео из квартиры на четвертом этаже, откуда он вышвырнул дочь, опубликовала региональная прокуратура.
В ведомстве уточнили, что отец и дочь были дома вдвоем. Мать девочки со старшим сыном уехали в санаторий.
Сейчас на месте продолжают работать сотрудники прокуратуры и следственно-оперативная группа. На кадрах из квартиры видно, что в жилище царит ужасный беспорядок. Также, судя по всему, мужчина швырял с балкона вещи — они валяются под окнами дома.