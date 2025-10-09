Появилось видео из квартиры в Уфе, откуда отец выбросил 3-летнюю дочь

Пострадавшей от рук собственного отца девочке в Уфе три года. Сейчас за ее жизнь борются врачи, а мужчину доставили в отдел полиции. Видео из квартиры на четвертом этаже, откуда он вышвырнул дочь, опубликовала региональная прокуратура.