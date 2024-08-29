Выбросившего жену и ребенка из окна арестовали на два месяца

Московский суд арестовал мужчину, выбросившего жену и ребенка из окна

Лефортовский районный суд арестовал до 25 октября жителя столицы, обвиняемого в убийстве супруги и ребенка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «Убийство», заявили в пресс-службе.

«Александру Липатову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 27 суток, то есть до 25 октября 2024 года», — сказала судья.

Обвиняемый, находясь в невменяемом состоянии, выбросил из окна жену и ребенка. Семья проживала на 16-м этаже в ЖК «Лефортово парк». После задержания мужчину увезли с места преступления на машине скорой помощи, его отправили в токсикологическое отделение НИИ имени Склифосовского. Предположительно, москвич работал в Банке России. Журналисты также сообщали, что его погибшая супруга работала топ-менеджером известной пивной компании.