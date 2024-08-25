Стала известна личность москвича, выбросившего жену с младенцем из окна

Shot: выбросивший жену и ребенка из окна в Москве оказался сотрудником ЦБ

Фото: Телеканал «360»

Выбросившим жену с младенцем из окна оказался 39-летний сотрудник Центробанка Александр Л. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Журналисты уточнили, что в результате погибли его 36-летняя супруга Милена и их маленькая дочь. По данным издания, пара прожила в браке около трех лет, мужчина раньше проживал в Барнауле.

Злоумышленник выбросил женщину с ребенком из окна 16-го этажа в жилом комплексе в Лефортове. Это произошло утром 25 августа. На место прибыли спецслужбы и психологи, двор оцепили.

По данным источника 360.ru, мужчина забаррикадировался в квартире. Подробности случившегося уточняются.

Ранее россиянин выбросил из окна вокзала маленькую дочь. Злоумышленник попытался скрыться, выбежал на перрон и попал под поезд. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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