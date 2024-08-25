Стала известна должность Милены Липатовой, которую муж выбросил из окна в Лефортово

Милена Липатова, которую сегодня вместе с грудным ребенком выбросил из окна 16-го этажа супруг, работала топ-менеджером пивной компании Heineken. Об этом говорится на ее странице в LinkedIn.

По информации Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, ее муж — Александр Липатов — до недавнего времени работал начальником отдела в Центробанке.

Утром в воскресенье в Лефортове на Красноказарменной улице произошло ЧП — из окна 16-го этажа выбросили младенца и женщину. Оба погибли на месте. На место прибыли спецслужбы и психологи, двор оцепили.

Приехавшие службы установили, что это 36-летняя Милена Липатова и ее дочь 2023 года рождения. Александра Липатова задержали, СК возбудил уголовное дело.