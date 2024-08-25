Выбросившего из окна женщину и ребенка москвича погрузили в авто правоохранителей

Мужчину, который выбросил из окна женщину и ребенка в Москве, погрузили в машину правоохранителей. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.
На видео видно, что во дворе работают силовики, сотрудники полиции и Росгвардия. Также на месте дежурит скорая помощь.
Мужчина выбросил женщину и маленького ребенка из окна с 16-го этажа в Лефортове, после этого предполагаемый преступник забаррикадировался в квартире. На место прибыли спецслужбы и психологи. Предположительно, москвич является сотрудником Банка России.
Следователи доставят мужчину в столичный СК. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
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