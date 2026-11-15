Всех участников ночной драки со стрельбой в центре Петербурга арестовали

Участников массовой драки, которая произошла в ночь на 12 ноября около станции метро «Садовая», взяли под стражу. Об этом сообщила пресс-служба МВД Санкт-Петербурга.

Полицию вызвали очевидцы, заметившие дерущихся людей и звуки выстрелов. Участники конфликта к моменту прибытия правоохранителей разъехались на машинах.

Оперативно-розыскные мероприятия позволили 13 ноября по горячим следам задержать и доставить в отделы полиции семерых нарушителей в возрасте от 18 до 28 лет. Еще двое оказались в больнице в тяжелом и среднетяжелом состоянии с травматическими ранениями, предположительно от пневматического оружия.

Троих участников драки задержали 15 ноября в Тихвине, всех отправили под арест.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с отягчающими обстоятельствами.

Ранее в Махачкале на свадьбе возник конфликт и драка. В результате самбист Вацилов Давудов погиб от выстрела из травмата.