360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Всех участников ночной драки со стрельбой в центре Петербурга арестовали

    Фото: Пресс-служба МВД

    Участников массовой драки, которая произошла в ночь на 12 ноября около станции метро «Садовая», взяли под стражу. Об этом сообщила пресс-служба МВД Санкт-Петербурга.

    Полицию вызвали очевидцы, заметившие дерущихся людей и звуки выстрелов. Участники конфликта к моменту прибытия правоохранителей разъехались на машинах.

    Оперативно-розыскные мероприятия позволили 13 ноября по горячим следам задержать и доставить в отделы полиции семерых нарушителей в возрасте от 18 до 28 лет. Еще двое оказались в больнице в тяжелом и среднетяжелом состоянии с травматическими ранениями, предположительно от пневматического оружия.

    Троих участников драки задержали 15 ноября в Тихвине, всех отправили под арест.

    Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с отягчающими обстоятельствами.

    Ранее в Махачкале на свадьбе возник конфликт и драка. В результате самбист Вацилов Давудов погиб от выстрела из травмата.

    Читайте также

    В Дагестане заключили под стражу четвертую подозреваемую в убийстве женщины

    Сталкер напал на девушку за отказ с ним знакомиться в фитнес-центре в Майкопе

    «Здесь все произошло»: 360.ru показал коттеджный поселок в Новой Москве после убийства главврача

    В Дагестане заключили под стражу четвертую подозреваемую в убийстве женщины

    Сталкер напал на девушку за отказ с ним знакомиться в фитнес-центре в Майкопе

    «Здесь все произошло»: 360.ru показал коттеджный поселок в Новой Москве после убийства главврача