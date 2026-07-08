В Красноярске возбудили уголовное дело из-за избиения девочки в летнем лагере

В Красноярске дети в частном летнем лагере избивали семилетнюю девочку и издевались над ней, а руководство никак не реагировало. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выясняют все обстоятельства.

Ранее по этой же статье возбудили уголовное дело на Камчатке. Местная жительница сообщила следователям, что в детском лагере «Волна» травили ее 13-летнего сына, а в один из дней его избили прямо в столовой. При этом вожатая знала о ситуации, но никак в нее не вмешивалась, заявляя, что подросток якобы сам задирался к сверстникам.