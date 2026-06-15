В Новосибирске женщина избила мальчика на велодорожке

В Новосибирске на улице Бородина женщина ногами избила чужого ребенка. Об этом в беседе с 360.ru рассказала мать пострадавшего мальчика.

По словам женщины, сын ехал на четырехколесном велосипеде по велосипедной дорожке. Дочь нападавшей выбежала ему навстречу, мальчик не успел затормозить — дети столкнулись и упали. Вместо того чтобы забрать девочку, ее мать избила чужого ребенка.

«Она взяла, отколотила его два раза — по лицу, по голове. Когда он отошел, присел и хотел забрать велосипед, с разбегу пнула», — рассказала собеседница 360.ru.

Она добавила, что у сына остались гематома на голове и синяк на носу.

«„Да что мне будет за очередного чурку?“ — вот так сказала», — привела слова нападавшей мать мальчика.

По ее словам, женщина уже не в первый раз избивает чужих детей.

Утром мать пострадавшего ребенка написала заявление в ПДН. После обращения в СМИ ситуацией занялись Следственный комитет и прокуратура.

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