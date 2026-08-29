Восемь уроженцев Центральной Азии и Закавказья лишили гражданства России

Восемь уроженцев Центральной Азии и Закавказья лишили российского гражданства из-за угрозы нацбезопасности страны и различных преступлений. Об этом заявили в ЦОС ФСБ, сообщил «Интерфакс» .

Среди них — житель Ставрополья, который внушал мигрантам неприязнь к русской культуре и призывал саботировать меры поддержки участников СВО, и житель Адыгеи, обсуждавший с единомышленниками идею джихада в России и выступавший против участия мусульман в спецоперации.

Трех жителей Тверской области лишили паспортов за контрабанду алкоголя и табака, нелегальное трудоустройство приезжих и фиктивную регистрацию.

В Челябинской области один из фигурантов организовал молельный дом на территории рынка, где пропагандировал экстремистское религиозное учение. Еще два выходца из Закавказья лишились гражданства за разжигание межнациональной розни и призывы отказаться от российских паспортов.

Весной проживавшую в Магадане уроженку Украины лишили гражданства за неоднократные антироссийские высказывания.